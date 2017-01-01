Вспышка кори: в Киеве зарегистрировали еще 20 случаев

За пять дней в Киеве прививки от кори сделали более 10 тысяч детей. Но врачи продолжают фиксировать новые случаи .

За минувшие выходные в Киеве было зарегистрировано 20 новых случаев заболевания корью. В общем счете сейчас в столице только официально 84 больных.

Об этом 15 января сообщает ТСН со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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Вспышка кори спровоцировала массовую вакцинацию. С 10 по 14 января в Киеве 10 763 жителям столицы сделали прививки от этого заболевания.

Исполняющий обязанности директора школы №304 Евгений Сидоркин в комментарии ТСН рассказал, что в учебном заведении 5% непривитых детей. “Будем пускать в школу, потому что основная задача школы – образовательный процесс. Сегодня утром непривитых было 70, из которых не имели ревакцинации 338 детей“, - отметил он.

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По данным на 13 января в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Из-за кори Россия усилила проверки на границе с Украиной.