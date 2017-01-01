Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вспышка кори: в Киеве зарегистрировали еще 20 случаев

Комментариев: 0
За пять дней в Киеве прививки от кори сделали более 10 тысяч детей. Но врачи продолжают фиксировать новые случаи .
Вспышка кори спровоцировала массовую вакцинацию
Вспышка кори спровоцировала массовую вакцинацию
depositphotos.com

За минувшие выходные в Киеве было зарегистрировано 20 новых случаев заболевания корью. В общем счете сейчас в столице только официально 84 больных.

Об этом 15 января сообщает ТСН со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читай также: Необъявленная эпидемия: вспышки инфекционных заболеваний в Украине

Вспышка кори спровоцировала массовую вакцинацию. С 10 по 14 января в Киеве 10 763 жителям столицы сделали прививки от этого заболевания.

Исполняющий обязанности директора школы №304 Евгений Сидоркин в комментарии ТСН рассказал, что в учебном заведении 5% непривитых детей. “Будем пускать в школу, потому что основная задача школы – образовательный процесс. Сегодня утром непривитых было 70, из которых не имели ревакцинации 338 детей“, - отметил он.

Читай также: В Киеве бум вакцинации от кори: впятеро больше

По данным на 13 января в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Из-за кори Россия усилила проверки на границе с Украиной.

Поделись:
Теги: Киев, корь, заболевания, эпидемия, прививка, вакцинация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь