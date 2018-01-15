Корь в Киеве: заболели почти 90 человек - инфографика

В Киеве на утро понедельника, 15 января, зафиксировано 87 случаев заболевания корью, из них 66 случаев - у детей до 17 лет.

В Киеве на утро понедельника, 15 января, зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев - у детей до 17 лет. Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы в Киеве.

В течение 2017 в Киеве всего зарегистрировано 87 случаев кори.

Медики сообщают, что болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте от пяти до девяти лет - 46,5%. В инфекционные стационары поступили 44 человека, среди них - 31 ребенок. Еще один взрослый госпитализирован в реанимационное отделение.

Лабораторно подтверждены 33 случая кори.

Среди детей в дошкольных учебных заведениях зарегистрировано 19 случаев заболевания корью, среди детей школьного возраста - 32 случая.

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В столице принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, не будут допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях. Также в столице временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения.

Инфонграфики: facebook.com/moz.uk

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