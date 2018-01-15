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В Киеве без воды останутся пять улиц

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Киевводоканал запланировал ремонтные работы на 16 и 17 января.
Воду отключат с 9:30 до 23:00
Воду отключат с 9:30 до 23:00
depositphotos.com

В связи с проведением ремонтных работ, в Киеве с 16 по 17 января на время отключат воду на пяти улицах. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

Водоснабжение будет остановлено в жилых домах и детском саду. Воду отключат с 9:30 16 января до 23:00 17 января. Жильцам советуют запастись водой заранее.

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16 января с 09:30 до 00:30 17 января, перебои могут быть на улицах:

  • переулок Рощинский, 4, 6, 8, 10 (частные дома);
  • улица Кавказская, 7, 9, 11, 13 (жилые дома), 13а (детский сад)

17 января с 09:30 до 23:00:

  • улица Отца Анатолия Жураковского, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 (частные дома);
  • улица Гоголя (15 частных домов);
  • улица Ватутина, 1-71, 2-50 (частные дома).

Напомним, 5 декабря в Киеве в связи с проведением ремонтных работ отключали воду в жилых домах по улицам Крещатик и Теремковская. Ранее в октябре в Киеве в результате прорыва теплотрассы в одном из магазинов пострадали пять человек - три женщины и двое спасателей.

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Теги: Киевводоканал, водоснабжение, ремонт
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