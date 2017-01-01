В Киеве в Соломенском парке нашли тело мужчины

Мужчина умер достаточно давно.

Тело пролежало в парке уже не один день kiev.informator.ua

В понедельник, 15 января, в Соломенском парке был обнаружен труп мужчины средних лет. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Медики говорят, что смерть наступила достаточно давно и, по предварительным выводам, от переохлаждения.

Признаков насильственной смерти нет kiev.informator.ua

Также со слов медиков погибший был наркоманом.

Информатор уточняет, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела. На данный момент правоохранители общаются с родственниками умершего мужчины.

Напомним, 13 января возле больницы скорой помощи на улице Братиславской был найден труп мужчины. Полиция Киева начала уголовное производство.