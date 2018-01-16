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Стоп реванш: националисты прошли маршем по Киеву

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Среди требований участников акции - принятие закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса .
Сбор протестующих был в 9:00 у колонн возле стадиона Динамо
Сбор протестующих был в 9:00 у колонн возле стадиона Динамо
lb.ua

В центре Киева представители организации Вільні Люди провели акцию - марш Стоп Реванш. Об этом сообщает LB.ua.

Митингующие собрались в 9:00 у колонн возле стадиона Динамо и прошли по улице Грушевского к Верховной Раде и Администрации Президента.

“Мы требуем от президента Украины и депутатов Верховной Рады принять решения, которые четко обозначат комплексную политику по деоккупации Украины и остановят реванш олигархической колониальной системы“, - говорится в сообщении организаторов марша в Facebook.

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Среди требований участников акции - принятие закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса (№7163), закона о коллаборационизме (№7425, №7426, №5086), создание Антикоррупционного суда с учетом замечаний Венецианской комиссии, а также введение санкций против российских и пророссийских олигархов.

Протестующие подошли к администрации президента
Протестующие подошли к администрации президента
lb.ua

Напомним, в июне под СБУ в Киеве выставили портреты предателей Украины.

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Теги: Киев, марш, протест, митинг, АП, Верховная Рада
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