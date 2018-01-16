В Киеве подростки избили до беспамятства и ограбили человека

Нападение произошло в центре Киева, на Малой Житомирской. Когда потерпевший очнулся, он обратился в полицию.

В центре Киева избили и ограбили мужчину. Правоохранители нашли и задержали преступников, сообщает 16 января пресс-служба столичной полиции.

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Об ограблении заявил сам пострадавший. Это произошло около 3 часов ночи на улице Малая Житомирская. Он шел по улице и встретил двух выпивших незнакомцев. Далее несколько раз они ударили мужчину по голове, от чего тот упал и потерял сознание. Придя в себя, потерпевший обнаружил, что телефон и деньги украли.

Мужчину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу, а по предоставленным ориентировкам патрульные вскоре задержали двух парней 16 и 17 лет. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

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Подростков задержали. При поверхностном осмотре у одного из правонарушителей обнаружили и изъяли гаджет, которой узнал пострадавший.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК. Фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одно разбойное нападение произошло днем ранее, 14 января, в Деснянском районе. Ситуация аналогичная – двое незнакомцев пристали к прохожему, один из преступников ужарил жертву ножом в живот и ногу. Забрав ценные вещи, эти двое скрылись, но их нашли и задержали. Злоумышленники оказались иностранцами 28 и 34 лет.

В Деснянском районе в прохожего пырнули ножом kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 4 января в Днепровском районе между двумя молодыми людьми произошла драка, в результате которой 19-летний парень получил тяжелые травмы.