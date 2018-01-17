Климкин не увидел ни одной снегоочистительной машины в Киеве

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил недовольство работой КГГА по очистке дорог от снега.

Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал работу КГГА относительно организации уборки снега в столице.

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Об этом он написал в своем в Twitter, где пожаловался, что не увидел в Киеве снегоуборочной техники.

“Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности“, - написал Климкин.

Проїхав містом. Жодної одиниці спецтехніки, яка б прибирала сніг, не побачив. Напевно, прогноз погоди для мерії під грифом конфіденційності :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 января 2018 г.

Напомним, 17 января в Киеве зафиксированы 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Также в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы, однако впоследствии ограничение сняли.