Климкин не увидел ни одной снегоочистительной машины в Киеве
Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал работу КГГА относительно организации уборки снега в столице.
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Об этом он написал в своем в Twitter, где пожаловался, что не увидел в Киеве снегоуборочной техники.
“Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности“, - написал Климкин.
Проїхав містом. Жодної одиниці спецтехніки, яка б прибирала сніг, не побачив. Напевно, прогноз погоди для мерії під грифом конфіденційності :)))— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 января 2018 г.
Напомним, 17 января в Киеве зафиксированы 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Также в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы, однако впоследствии ограничение сняли.