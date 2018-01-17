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В Киеве полиция полгода документировала деятельность проституток

Комментариев: 2
Объявления о предоставлении интимных услуг клиенты находили в Интернете, после чего договаривались об оплате с так называемыми диспетчерами.
В Киеве полиция полгода документировала деятельность проституток
Кадр из видео

В Киеве полицейские разоблачили организаторов преступной деятельности. Оперативные мероприятия по документированию группировки, которую возглавляли дядя с племянницей, продолжались шесть месяцев. В результате полицейские задержали пять человек, троим уже объявили о подозрении, еще одного ищут, сообщили столичные правоохранители.

Информацию о деятельности преступной группировки в Соломенском районе правоохранители получили еще летом прошлого года. Было открыто уголовное производство, следователи начали собирать доказательства.

В итоге было установлено число лиц, задействованных в работе "притона", их кураторов и других фигурантов. Организаторами оказались дядя с 27-летней племянницей, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за сводничество. Им помогали три бывшие проститутки.

Полицейские провели семь санкционированных обысков в столице и других областях Украины. Во время обысков в квартирах, где работали девушки, правоохранители изъяли деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Объявления о предоставлении интимных услуг клиенты находили в Интернете, после чего договаривались об оплате с так называемыми диспетчерами. Девушки ждали клиентов в квартире или выезжали на указанный адрес за денежное вознаграждение в сумме 1200-1500 грн за один час. Половину этой суммы проститутки переводили на карточку организатора, который распределял ее как зарплату другим работникам, другую – оставляли себе.

Ранее в Харькове правоохранители задержали 29-летнего гражданина Азербайджана и 33-летнего гражданина Турции по подозрению в вовлечении в проституцию 25 молодых женщин.

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Теги: Киев, проституция, полиция, проститутки, сутенеры, задержание, проститутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коцман_Бобза    17.01.2018, 22:36
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Вот куда идут наши налоги. Неужели недели наблюдения было мало?
Потому_что    17.01.2018, 22:36
Оценка:  0
Потому_что
Это нормальная милицейская работа, недели очень мало.
fov    17.01.2018, 22:36
Оценка:  -4
fov
не "документировала", а составляла Штатное расписание.
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