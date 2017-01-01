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Киев с полуночи закрывает въезд для грузовиков

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Из-за снегопада будет ограничен въезд на территорию Киевской области грузовых транспортных средств по трассам международного значения.
В Киеве затруднено движение из-за непогоды
В Киеве затруднено движение из-за непогоды

Сегодня вечером начинает действовать режим ограничения въезда грузовых автомобилей на территорию Киевской области и Киева. Об этом говорится на странице МВД в Twitter.

17 января с 20:00 будет ограничен въезд на территорию Киевской области грузовых транспортных средств по трассам международного значения, – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что ночью с 17 на 18 января с 00:00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.

Такое ограничение будет действовать на период снегопада.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 17 января Киев стоит в пробках из-за снегопада. Движение было затруднено в центре, через мосты и на подъездах к городу.

Также сообщалось, что на трассе Киев-Харьков образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, ранее украинцев предупредили о сильных снегопадах.

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Теги: Киев, погода, снег, грузовик, снегопад, фура, непогода, погода в Украине, снегопад в Киеве, Погода в Киеве, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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