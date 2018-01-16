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В Киеве ГАЗель сбила пенсионерку: женщина умерла

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Женщина 1942 года рождения скончалась от полученных травм.
В Киеве ГАЗель сбила пенсионерку: женщина умерла

В Киеве в Дарницком районе ГАЗель насмерть сбила пенсионерку 1942 года рождения. Об этом сообщает Эспрессо.

По информации издания, водителя ослепил встречный автомобиль. Потом он увидел "движущийся куст". Как оказалось, это была пенсионерка, которая несла ветки для растопки.

Женщина умерла от полученных травм по дороге в больницу.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа. Местные жители пытались устроить самосуд, но полиция помешала.

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Источник: Liga.net

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