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Климкин уже хвалит Кличко: Снег идет, дороги убраны

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"Наверное, мэр подключился лично", - отметил он.
На этот раз Климкин отметил, что дороги чистят
На этот раз Климкин отметил, что дороги чистят
EPA/UPG

Министр иностранных дел Павел Климкин, который накануне раскритиковал киевские власти, 18 ноября оставил положительный отзыв о работе КГГА.

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“Проехал по городу. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично“, - написал глава украинского МИД в своем Твиттере.

Напомним, 17 января, когда в Киеве выпало много снега и город застыл в 9-балльных пробках, Климкин не увидел ни одной снегоочистительной машины.

Напомним также, что киевские власти с 00:00 18 января запретили въезд в столицу большегрузам. Из-за снегопадов на трассах образовались заторы.

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Теги: Климкин, Киев, снегопады, дороги, Кличко
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Комментариев (1)
Экс-диктатор    18.01.2018, 12:44
Оценка:  +1
Экс-диктатор
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