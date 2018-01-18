Климкин уже хвалит Кличко: Снег идет, дороги убраны

"Наверное, мэр подключился лично", - отметил он.

На этот раз Климкин отметил, что дороги чистят EPA/UPG

Министр иностранных дел Павел Климкин, который накануне раскритиковал киевские власти, 18 ноября оставил положительный отзыв о работе КГГА.

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“Проехал по городу. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично“, - написал глава украинского МИД в своем Твиттере.

Проїхав містом. Сніг іде, а дороги прибрані. Напевно, мер підключився особисто :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 января 2018 г.

Напомним, 17 января, когда в Киеве выпало много снега и город застыл в 9-балльных пробках, Климкин не увидел ни одной снегоочистительной машины.

Напомним также, что киевские власти с 00:00 18 января запретили въезд в столицу большегрузам. Из-за снегопадов на трассах образовались заторы.