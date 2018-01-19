Кличко с главами районов и своими замами нырнул в Крещенскую воду

Мэр пошутил, обращаясь к подчиненным, что в следующем году те, кто плохо будут работать, могут вынырнуть не сразу.

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Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Кличко уверяет, что это была добровольная акция.“Это было с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочения и закаливание команды, - отметил он.

Градоначальник поздравил всех с Крещением.

“Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой - в Бога, в Украину и в наше дело!“- сказал Кличко после ныряния.

Мэр также пошутил, обращаясь к главам районов и заместителям, что в следующем году те, кто плохо будут работать, могут вынырнуть не сразу.

В парке Наталка в этом году оборудовали локацию, где все желающие киевляне могут нырнуть в Крещенскую воду. Всего таких мест в Киеве десять.