Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко с главами районов и своими замами нырнул в Крещенскую воду

Комментариев: 1
Мэр пошутил, обращаясь к подчиненным, что в следующем году те, кто плохо будут работать, могут вынырнуть не сразу.
Кличко с главами районов и своими замами нырнул в Крещенскую воду
© kiev.klichko.org
Фото 1/10
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
  • Кличко с подчиненными покупался на Крещение
Кличко с главами районов и своими замами нырнул в Крещенскую воду
Кличко с подчиненными покупался на Крещение
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Смотри также: Путин залез в прорубь: Кремль впервые показал видео

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Кличко уверяет, что это была добровольная акция.“Это было с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочения и закаливание команды, - отметил он.

Градоначальник поздравил всех с Крещением.

“Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой - в Бога, в Украину и в наше дело!“- сказал Кличко после ныряния.

Мэр также пошутил, обращаясь к главам районов и заместителям, что в следующем году те, кто плохо будут работать, могут вынырнуть не сразу.

В парке Наталка в этом году оборудовали локацию, где все желающие киевляне могут нырнуть в Крещенскую воду. Всего таких мест в Киеве десять.

Поделись:
Теги: Крещение, Кличко, Киев, праздник, купание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
СумноЗаУкраїну    19.01.2018, 12:57
Оценка:  0
СумноЗаУкраїну
Лучше уж вы все бы не выныривали...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь