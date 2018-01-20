Добро пожаловать: в центре Киева избили юного туриста из Британии

Молодого британца с нестандартной внешностью не ограбили, а били "просто для развлечения".

Днем 19 января в центре Киева возле Михайловского собора неизвестные избили юного туриста из Британии, который прилетел на пару дней посмотреть украинскую столицу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook психолог Мария Макуха, которая обнаружила избитого иностранца.

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"В 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора возле ул. Трехсвятительской 13 (офис SCA и т.д.), под самой камерой наблюдения, на молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный", - сообщила она.

Исходя из ее рассказа, на иностранца напали трое неизвестных.

"Начали цепляться у светофора на Михайловский - там уже поджидали. Швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами", - рассказывает Макуха.

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По ее словам, он потерял сознание и не успел рассмотреть нападавших. Парень запомнил только то, что у одного из нападавших была светлая зеленая куртка.

"Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность", - отмечает она.

Девушка рассказала, что через пять часов после происшествия Лиам должен был отправится обратно домой, у него был билет на этот же день.

Макуха сообщила, что поскольку ни в скорой, ни в полиции на английском почти не говорят, она взялась сопровождать его в больницу и далее писать заявлении на злоумышленников.

"Заявление приняли не очень охотно, но все-таки все оформили, справки с рентгеном предоставили. Только посадила на такси в Жуляны", - сказала она, подчеркнув, что ищет свидетелей либо видеозаписи происшествия, чтобы наказать нападавших и не портить международный имидж страны.

Ранее в соцсетях сообщили, что умерший (вероятно, бездомный) был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали.