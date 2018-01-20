Дебошир оправдывался тем, что Саакашвили бил окна в Октябрьском дворце.

В Киеве мужчина "копируя" Саакашвили, разбил окна в детском саду

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В Киеве мужчина "копируя" Саакашвили, разбил окна в детском саду

В субботу, 20 января, полицейские задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который побил окна в детском саду №115 Эдельвейс. Правоохранителей вызвала сторож, об этом сообщает Информатор.

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Мужчина разбил два окна и разбросал по территории мусор. Свое поведение он объяснил тем, что хотел походить на Михаила Саакашвили.

“Я хотел выразить свою гражданскую позицию. Саакашвили тоже бил окна в Октябрьском дворце!“ - заявил дебошир.

Правда, что именно так отчаянно отстаивал хулиган, ему озвучить так и не удалось.

Ранее сообщалось о том, что в детсаду Нежина отравились пять детей.