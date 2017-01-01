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От сторонников Саакашвили требуют убрать палатки с Грушевского

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По мнению людей с плакатами, палатки на улице Грушевского приводят к пробкам в центре столицы.
От сторонников Саакашвили требуют убрать палатки с Грушевского

К Верховной Раде, возле которой расположен палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили, пришли несколько десятков людей с плакатами и требованиями убрать палатки с улицы Грушевского. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Люди держали плакаты "Киев без палаток", "Чистые улицы - чистые сердца!", "Почему Кличко молчит?".

Им не нравится, что улица Грушевского заблокирована. Это, по мнению активистов, приводит к пробкам в центре столицы.

Агентство отмечает, что активисты 17 января зарегистрировали соответствующую петицию на сайте Киевсовета. Она набрала 19 подписей из 10 000, необходимых для рассмотрения.

Вчера Апелляционный суд Киева в четвертый раз отложил рассмотрение жалобы прокуратуры на неизбрание меры пресечения Саакашвили. 

 

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Источник: Liga.net

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