В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте
По информации СМИ, мужчина сам бросился под колеса .
В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте
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В субботу, 20 января, в Киеве на улице Богатырской произошло ДТП. Грузовик сбил пешехода. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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Причины и обстоятельства происшествия выясняет оперативно-следственная группа.
По данным Информатора, мужчина 1971 года рождения самостоятельно бросился под колеса. Причиной стала болезнь матери.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве мусоровоз задавил мужчину.