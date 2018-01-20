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В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте

Комментариев: 1
По информации СМИ, мужчина сам бросился под колеса .
В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте
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В субботу, 20 января, в Киеве на улице Богатырской произошло ДТП. Грузовик сбил пешехода. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняет оперативно-следственная группа.

По данным Информатора, мужчина 1971 года рождения самостоятельно бросился под колеса. Причиной стала болезнь матери. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мусоровоз задавил мужчину.

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Теги: киев, дтп, грузовик
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Комментариев (1)
vlad006    20.01.2018, 12:58
Оценка:  0
vlad006
помог матери..
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