В Киеве горело общежитие КНУ, пострадавших нет

По сообщению администрации, пожар возник из-за проблем с электропроводкой.

В субботу, 20 января, в одной из комнат общежития №7 КНУ случился пожар. Комната находится на 4 этаже. Об этом сообщает NewWest Media.

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В результате пожара никто не пострадал, ведь на момент возгорания в комнате никого не было. Всех жителей общежития эвакуированы.

Администрация отметила, что причина пожара - замыкание электропроводки.

Пожар в общежитии КНУ 0:00 / 00:21

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошел пожар, есть погибший.