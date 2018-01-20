Загуляла с парнем: под Киевом пропала 14-летняя девочка

В полиции считают, что девочка загуляла с парнем.

В пятницу, 19 января, под Киевом в пгт Гостомель пропала 14-летняя девочка - Зоряна Романченко. Около 23:30 она по телефону сообщила маме, что идет домой, но так и не вернулась. Об этом сообщает Информатор.

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По словам матери, у Зоряны часто появлялись новые подруги. Она также отметила, что дочь переживает сложный период: она раздражительна, озлоблена, не делится никакой информацией. Таких инцидентов ранее не случалось.

На данный момент ее поиском занимается Ирпенское отделение полиции. Как сообщил сотрудник отделения, Зоряна уже включила телефон, но на звонки не отвечает. По их предположению, девочка-подросток просто “загуляла с бойфрендом“.

Приметы Зоряны Александровны Романченко: рост - 160 см, волосы ниже плеч, темно-русые.

Была одета: в синюю куртку, синие джины, черные сапоги.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе похитительницу ребенка отправили под домашний арест.