Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева избили туриста из Великобритании

Комментариев: 3
Неизвестные начали бросаться в 23-летнего Лиама Энтони Тонга снежками, толкнули ногой его чемодан, потом парня повалили и начали бить ногами.
В Киеве избили гражданина Великобритании
В Киеве избили гражданина Великобритании
Сайт міста Києва

В центре Киева в пятницу, 19 января, неизвестные избили гражданина Великобритании. Об этом сообщает Громадське радіо.

Отмечается, что 23-летний Лиам Энтони Тонг приехал в Киев из Лутона на два дня. 19 января он должен был возвращаться домой, сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора на него напали неизвестные, которые начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан, а потом повалили и начали бить ногами.

Прохожие вызвали скорую и полицию.

"У него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто защемлен нерв, был сильный ушиб плеча", – рассказали свидетели.

Они добавили, что это не был грабеж, потому что "человек выглядел, скажем так, достаточно трансгендерно – с розовыми волосами, пирсингом в носу".

В полиции сообщили, что зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.

По информации СМИ, парень уже добрался до Лондона.

 

 

Напомним, ранее в Варшаве задержали пятерых украинцев, которые в состоянии алкогольного опьянения избили двух поляков.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фото, полиция, избиение, турист, Великобритания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
хх1977хх    20.01.2018, 23:31
Оценка:  0
хх1977хх
героям слава
В.    20.01.2018, 19:58
Оценка:  -2
В.
Да... Безобразие, конечно и бить людей ни за что нельзя!!!... Но, не знаю как сейчас, а у нас было понятие "морда просит кирпича" и имелось в виду лицо, как нечто подобное, что у этого свободного человека.
papaKayla    20.01.2018, 19:58
Оценка:  0
papaKayla
Чудовищно. Искренне жаль. Нужно найти этих сволочей и показательно наказать, что бы другим повадно не было.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь