В центре Киева избили туриста из Великобритании

Неизвестные начали бросаться в 23-летнего Лиама Энтони Тонга снежками, толкнули ногой его чемодан, потом парня повалили и начали бить ногами.

В центре Киева в пятницу, 19 января, неизвестные избили гражданина Великобритании. Об этом сообщает Громадське радіо.

Отмечается, что 23-летний Лиам Энтони Тонг приехал в Киев из Лутона на два дня. 19 января он должен был возвращаться домой, сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора на него напали неизвестные, которые начали бросаться в него снежками, толкнули ногой чемодан, а потом повалили и начали бить ногами.

Прохожие вызвали скорую и полицию.

"У него были трещины зубов, трещина в носу, к счастью, без смещения, было подозрение на трещину или перелом плечевой кости, но был просто защемлен нерв, был сильный ушиб плеча", – рассказали свидетели.

Они добавили, что это не был грабеж, потому что "человек выглядел, скажем так, достаточно трансгендерно – с розовыми волосами, пирсингом в носу".

В полиции сообщили, что зарегистрировали факт избиения гражданина иностранного государства.

По информации СМИ, парень уже добрался до Лондона.

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Напомним, ранее в Варшаве задержали пятерых украинцев, которые в состоянии алкогольного опьянения избили двух поляков.