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В центре Киева горит дом

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В столице Украины на улице Богдана Хмельницкого, на пересечении с улицей Пушкинская, возник пожар в нежилом помещении. Причины инцидента пока неизвестны.
В Киеве горит дом
В Киеве горит дом
ТСН

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого, на пересечении с улицей Пушкинская, в субботу, 20 января, произошел пожар. Об этом сообщает ТСН.

По данным СМИ, горит нежилое помещение.

Как сообщила LIGA.net глава пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага, площадь пожара – около 600 квадратных метров.

"В центре Киева горит отселенный дом. Главная опасность этого пожара в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания, пожарная техника уже стягивается. По предварительным данным горит крыша и верхний этаж. Площадь пожара – около 600 квадратных метров. Больше подробностей пока нет", – отметила Водолага.

Причины пожара устанавливаются.

По данным ГСЧС, горит пятый этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв. м. На месте работают пожарные. Жертв и пострадавших нет.

Также известно, что проезжая часть дороги на ул. Хмельницкого перекрыта.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в общежитии в Сумах.

 

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Теги: Киев, видео, фото, дом, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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