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Пожар в центре Киева тушат 22 пожарных машины

Комментариев: 1
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.
Пожар в центре Киева
Пожар в центре Киева
kiev.informator.ua

На тушение пожара в центре Киева привлечено 21 единиц техники и 82 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

“По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров“, - сказано в сообщении.

В 22:03 пожар был локализован.

Ранее 20 января  сообщалось, что в 19:42 на ул. Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном пятиэтажном жилом доме, постройки XIX века возник пожар.

 

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Теги: Киев, пожар
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Комментариев (1)
Telamanid    21.01.2018, 00:37
Оценка:  0
Telamanid
5й горит а остальные 4 смыло водой... Где хрен а где редька сказать трудно.
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