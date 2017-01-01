Пожар в Киеве: спасатели назвали возможные причины

Спасатели называют две причины пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве: умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.

Возможными причина пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства. Об этом в субботу, 20 января, сообщает ТСН со ссылкой на спасателей.

Правоохранители устанавливают точную причину пожара.

Сейчас на месте работает 72 спасателя на 19 единицах техники, среди которой есть вспомогательная.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Богдана Хмельницкого вечером 20 января произошел пожар.