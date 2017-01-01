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Пожар в Киеве: спасатели назвали возможные причины

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Спасатели называют две причины пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве: умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.
Стали известны возможные причины пожара в центре Киева
Стали известны возможные причины пожара в центре Киева
ТСН

Возможными причина пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства. Об этом в субботу, 20 января, сообщает ТСН со ссылкой на спасателей.

Правоохранители устанавливают точную причину пожара.

Сейчас на месте работает 72 спасателя на 19 единицах техники, среди которой есть вспомогательная. 

Жертв и пострадавших нет.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Богдана Хмельницкого вечером 20 января произошел пожар.

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Теги: Киев, фото, пожар, пожарные, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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