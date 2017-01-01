Пожар в Киеве: спасатели назвали возможные причины
Спасатели называют две причины пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве: умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.
Возможными причина пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства. Об этом в субботу, 20 января, сообщает ТСН со ссылкой на спасателей.
Правоохранители устанавливают точную причину пожара.
Сейчас на месте работает 72 спасателя на 19 единицах техники, среди которой есть вспомогательная.
Жертв и пострадавших нет.
Cмотрите фотогалерею: Пожар в Киеве: спасатели назвали возможные причины
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Богдана Хмельницкого вечером 20 января произошел пожар.
Эта же новость на Корреспондент