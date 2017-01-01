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Пожар в здании в центре Киева ликвидирован

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Пожар в "Доходном доме" 19-го века на улице Богдана Хмельницкого в Киеве ликвидирован. Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется..
Пожар в центре Киева
Пожар в центре Киева
Сергей Бережной/Fаcebook
 
Спасатели ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12-14, сообщает пресс-служба ГосЧС.
 
Пожар был ликвидирован в 23:28 20 января.
 
Напомним, пожар начался вечером 20 января на верхнем этаже и крыше здания. Площадь пожара составляла около 800 кв.м. 
 
25 февраля 2016 года в этом здании произошло обрушение перекрытий. В доме находились рабочие. Два человека погибло и еще шестерых удалось достать из-под завалов.

Пожар в Киеве: спасатели назвали возможные причины
 
Здание по ул. Б.Хмельницкого, 12-14 – это "Доходный дом" 19-го века, является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.
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Теги: Киев, пожар, пожарные, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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