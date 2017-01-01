Пожар в здании в центре Киева ликвидирован

Пожар в "Доходном доме" 19-го века на улице Богдана Хмельницкого в Киеве ликвидирован. Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется..

Спасатели ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12-14, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар был ликвидирован в 23:28 20 января.

Напомним, пожар начался вечером 20 января на верхнем этаже и крыше здания. Площадь пожара составляла около 800 кв.м.





Пожар в Киеве: спасатели назвали возможные причины 25 февраля 2016 года в этом здании произошло обрушение перекрытий. В доме находились рабочие. Два человека погибло и еще шестерых удалось достать из-под завалов.

Здание по ул. Б.Хмельницкого, 12-14 – это "Доходный дом" 19-го века, является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.