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Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек

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Из 121 человека, 86 заболевших дети.
Каждый день болеют 4-6 человек
Каждый день болеют 4-6 человек
depositphotos.com

Директор ГУ Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак заявил, что по состоянию на 22 января в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью. Об этом сообщает 112 Украина.

Из 121 случая заболевания корью - 86 заболевших дети. 

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“Каждый день болеют 4, 5, 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках“, - сказал Чумак. 

Он также добавил, что в 10 случаях нарушены сроки проведения вакцинации согласно календарю прививок.

Напомним, 19 января в Киеве было зарегистрировано 109 случаев заболевания корью. 21 января Министерство здравоохранения Украины опубликовало противопоказания к вакцинации против кори. 

Ранее 18 января в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с распространением кори в Украине.

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Теги: Киев, корь, больные, вакцинация
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