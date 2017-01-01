Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек

Из 121 человека, 86 заболевших дети.

Каждый день болеют 4-6 человек depositphotos.com

Директор ГУ Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак заявил, что по состоянию на 22 января в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью. Об этом сообщает 112 Украина.

Из 121 случая заболевания корью - 86 заболевших дети.

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“Каждый день болеют 4, 5, 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках“, - сказал Чумак.

Он также добавил, что в 10 случаях нарушены сроки проведения вакцинации согласно календарю прививок.

Напомним, 19 января в Киеве было зарегистрировано 109 случаев заболевания корью. 21 января Министерство здравоохранения Украины опубликовало противопоказания к вакцинации против кори.

Ранее 18 января в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с распространением кори в Украине.