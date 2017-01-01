В центре Киева могут перекрыть улицы, закрыт вход на Театральную

В КГГА также отметили, что в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности могут ограничить движение транспорта в центральной части столицы.

В КГГА также напомнили, что в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности могут ограничить движение транспорта в центральной части столицы

В Киеве 22 января ограничили работу станции метро “Театральная“. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Сегодня, 22 января, с 8:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции “Театральная“ к Музею истории Киева“, - говорится в сообщении со ссылкой на КП “Киевский метрополитен“.

В КГГА также напомнили, что в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности могут ограничить движение транспорта в центральной части столицы:

- ул. Владимирская (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого) - ул. Терещенковская - ул. Репина;

- б-р Т. Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до Бессарабской площади);

- ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской);

- ул. Пушкинская (на участке от б-ра Т. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого);

- ул. М. Грушевского (на участке от Европейской площади до ул. Садовой);

- Европейская площадь;

- вул. Трехсвятительская (на участке от Европейской площади до ул. Костельной).

В случае запрета движения на указанных улицах, ориентировочно с 9:30 и до окончания мероприятий, будет приостановлено и по необходимости организовано с изменениями движение троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 62, 114, 118.

Временно, с 7:00 и до окончания мероприятий, на остановках пассажирского транспорта “Европейская площадь“ (в направлении движения к Почтовой площади), “Университет“ на ул. Владимирской (в обоих направлениях), “Ул. Владимирская“ на б-ре Т. Шевченко (в обоих направлениях) высадка/посадка пассажиров производиться не будет.

22 января в стране в честь провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) отмечается государственный праздник - День Соборности. Кроме того, в этот день ровно 100 лет назад был принят IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.