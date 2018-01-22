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День Соборности: порядок в Киеве охраняют 1500 правоохранителей

Комментариев: 1
Для недопущения провокаций усиленные наряды сотрудников полиции, патрульных и нацгвардейцев обеспечивают охрану порядка в местах проведения акций.
День Соборности: порядок в Киеве охраняют 1500 правоохранителей

Порядок в центральной части города обеспечивают более полутора тысяч работников структурных подразделений столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По случаю празднования Дня Соборности в Киеве 22 января состоится проведение ряда мероприятий с участием жителей и гостей столицы. 

Для недопущения провокаций усиленные наряды сотрудников столичной полиции, патрульных и нацгвардейцев обеспечивают охрану порядка в местах проведения запланированных акций.

Полиция просит участников мероприятий не нарушать порядок и соблюдать установленные правила поведения. 

Ранее сообщалось, что в Киеве 22 января ограничили работу станции метро "Театральная". В КГГА отметили, что в связи с проведением мероприятий ко Дню Соборности могут ограничить движение транспорта в центральной части столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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22 января в стране в честь провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) отмечаетсягосударственный праздник - День Соборности. Кроме того, в этот день ровно 100 лет назад был принят IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
kucher8888    22.01.2018, 12:32
Оценка:  +1
kucher8888
а где же ликующий народ ????
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