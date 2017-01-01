Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевавтодор отрицает обрушение путепровода

Комментариев: 0
Журналист Влад Антонов сообщил, что в Киеве обрушилась конструкция путепровода через проспект Космонавта Комарова из-за ДТП. В Киевавтодоре утверждают, что повреждений не было, информация не соответствует действительности.
ДТП у путепровода
ДТП у путепровода
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве в результате ДТП были повреждены металлические конструкции моста через проспект Космонавта Комарова, однако обрушения самого моста не было. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе Киевавтодора.

"Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершены, движение транспорта восстановлено в обычном режиме", - подчеркнули в компании.

Ранее появилась информация, что в Киеве обрушились конструкции путепровода через проспект Космонавта Комарова.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, мост, путепровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь