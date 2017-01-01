Киевавтодор отрицает обрушение путепровода

Журналист Влад Антонов сообщил, что в Киеве обрушилась конструкция путепровода через проспект Космонавта Комарова из-за ДТП. В Киевавтодоре утверждают, что повреждений не было, информация не соответствует действительности.

В Киеве в результате ДТП были повреждены металлические конструкции моста через проспект Космонавта Комарова, однако обрушения самого моста не было. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе Киевавтодора.

"Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершены, движение транспорта восстановлено в обычном режиме", - подчеркнули в компании.

Ранее появилась информация, что в Киеве обрушились конструкции путепровода через проспект Космонавта Комарова.