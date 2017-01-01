День Соборности в столице прошел без происшествий

Полиция Киева не зафиксировала нарушений во время массовых мероприятий по случаю Дня Соборности. За порядком следили более 1500 правоохранителей.

В столице завершились массовые мероприятия по случаю Дня Соборности. Правоохранители инцидентов не зафиксировали, сообщается на официальном сайте полиции Киева.

"Никаких грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранителями зафиксировано не было. Сотрудники структурных подразделений полиции Киева на должном уровне обеспечили порядок в местах проведения торжественных массовых мероприятий", - сказано в сообщении.

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Напомним, за порядком в ходе празднования в центре украинской столицы следило более 1,5 тыс правоохранителей.