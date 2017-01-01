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В Киеве развернут еще 30 пунктов обогрева

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С 23 января во всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
Мобильный пункт обогрева
Мобильный пункт обогрева
ГосЧС

В Киеве из-за резкого снижения температуры развернут еще 30 пунктов обогрева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 23 января в всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. Такое решение принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха, которое ожидается уже с завтрашнего дня", –говорится в сообщении.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики.

"В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будет работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых – в круглосуточном режиме", – добавили в КГГА.

Помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Кроме того, в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь.

На сегодняшний день в Киеве уже работают 20 пунктов обогрева.

В Украине обесточены 146 населенных пунктов

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание. Температура опустится до -25 градусов.

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Теги: Киев, КГГА, холод, похолодание
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Источник: korrespondent.net

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