В Киеве развернут еще 30 пунктов обогрева

С 23 января во всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В Киеве из-за резкого снижения температуры развернут еще 30 пунктов обогрева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 23 января в всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. Такое решение принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха, которое ожидается уже с завтрашнего дня", –говорится в сообщении.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики.

"В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будет работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых – в круглосуточном режиме", – добавили в КГГА.

Помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Кроме того, в каждом пункте обогрева посетители могут получить первую медицинскую помощь.



На сегодняшний день в Киеве уже работают 20 пунктов обогрева.



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Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание. Температура опустится до -25 градусов.