В Киеве киберполиция пресекла работу интернет-сервиса iseehd.tv

Интернет-сервис iseehd.tv транслировал российские каналы и содержал пиратский контент.

Полицейские пресекли деятельность Интернет-ресурса, с помощью которого осуществлялась незаконная трансляция и ретрансляция телевизионных каналов, в том числе российских, которые запрещены на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Сотрудники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникации Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины пресекли работу сервиса iseehd.tv, который осуществлял свою деятельность в течение последних трех лет. За время работы нелегального онлайн-кинотеатра правообладателям был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

По обращению представителей одного из украинских телеканалов, полицейские провели соответствующую проверку и установили, что Интернет-ресурс осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио и видео произведений без соответствующих документов и разрешений правообладателей.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 176 УК (нарушение авторских и смежных прав) и ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

По месту жительства администраторов и владельцев этого сайта сотрудники киберполиции провели санкционированные обыски. Кроме того, обыск проводился в офисном помещении провайдера, где находилось серверное оборудование, которое поддерживало работу Интернет-ресурса.

Фото: cyberpolice.gov.ua

По результатам проведения следственных действий полицейские изъяли компьютерную технику и серверное оборудование. Технику направили в экспертный центр для проведения необходимых экспертиз. По результатам экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения лицам, осуществлявшим администрирования этого Интернет-ресурса. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские разоблачили организаторов "интимного" бизнеса.