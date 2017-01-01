В Киеве пьяный водитель снес полусферу возле метро

Водитель тащил полусферу, пока машина не остановилась.

Возле метро Контрактовая площадь в Киеве 23 января произошло ДТП. Водитель легковушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, наехал бетонную полусферу, призванную оградить пешеходную зону от проезжей части.

Как сообщает Киев Оперативный, водитель дотянул полусферу до входа в подземный переход. Когда он понял, что машина дальше не поедет, то сбежал в метро.

Здесь видно, как ехал водитель facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 17 января в Соломенском районе Киева автомобиль BMW врезался в электроопору, на которая держались троллейбусные линии.