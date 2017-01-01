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В Киеве пьяный водитель снес полусферу возле метро

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Водитель тащил полусферу, пока машина не остановилась.
Водитель Фиата сбежал в метро
Водитель Фиата сбежал в метро
facebook.com/KyivOperativ

Возле метро Контрактовая площадь в Киеве 23 января произошло ДТП. Водитель легковушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, наехал бетонную полусферу, призванную оградить пешеходную зону от проезжей части.

Как сообщает Киев Оперативный, водитель дотянул полусферу до входа в подземный переход. Когда он понял, что машина дальше не поедет, то сбежал в метро.

Здесь видно, как ехал водитель
Здесь видно, как ехал водитель
facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 17 января в Соломенском районе Киева автомобиль BMW врезался в электроопору, на которая держались троллейбусные линии.

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Теги: ДТП, Киев, пьяные, автомобили
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