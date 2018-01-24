Профильная комиссия Киевсовета 24 января согласовала проект решения о новом названии столичного аэропорта.

Столичный аэропорт Киев могут назвать в честь известного авиаконструктора украинского происхождения Игоря Сикорского. Соответствующий проект решения сегодня, 24 января, был согласован на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, сообщает пресс-служба городского совета.

По словам главы комиссии Виктории Мухи, коллектив аэропорта поддержал инициативу о таком наименовании.

"Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений по названию или замечаний не поступило", - отметила депутат.

Проект решения о наименовании аэропорта также должна рассмотреть комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

18 мая 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №4686 о присвоении имени Сикорского международному аэропорту Борисполь.

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Игорь Сикорский родился в 1889 году в Киеве, в тогдашней Российской империи; с 1919-го и до своей смерти в 1972 году жил в США. Вошел в мировую историю авиации как создатель первых многомоторных самолетов и вертолетов.

8 декабря 2017 года комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.