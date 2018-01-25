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В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви

Комментариев: 2
Националисты заявили, что пришли к "самозахваченной церковью земле" у раскопок Десятинной церкви.
В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
© facebook.com/c14news
Фото 1/8
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
  • Очередная акция С14 против УПЦ МП
В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
Очередная акция С14 против УПЦ МП
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В четверг, 25 января, члены радикальных организаций С14, Традиции и порядок и Сокол пришли к Десятинной церкви возле Национального музея Украины. Они срезали “болгаркой“ информационный щит, растоптали ногами и выбросили в мусорник.

Также участники акции подожгли входную дверь, обклеили фасад наклейками с нецензурными выражениями, сломали камеру видеонаблюдения и повредили электропроводку кондиционера, сообщает корреспондент Вестей.

“Пришли к самозахваченной церковью земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж часовни на историческом месте, из-за которой у священников происходит конфликт с представителями музея“, - говорится в заявлении С14.

Напомним, на Печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры.

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Теги: С14, церковь, Киев, националисты, радикалы, УПЦ МП, Десятинная церковь
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Комментариев (2)
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Лаптев    25.01.2018, 22:17
Оценка:  0
Лаптев
Пора домой москвопопам
Бери шинель , вали домой....
Конфузий    25.01.2018, 22:16
Оценка:  0
Конфузий
Вообще-то это давно уже должна была сделать полиция. И не только стенд, но и всю эту незаконную халабуду.
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