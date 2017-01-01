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В Киеве годовалый ребенок погиб под упавшей мебелью – СМИ

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В одной из столичных квартир на массиве Троещина погиб годовалый ребенок. На малыша упала мебель. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.
Врачи не смогли спасти ребенка
Врачи не смогли спасти ребенка
Korrespondent.net

В Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель. Об этом в четверг, 25 января, сообщает Обозреватель, ссылаясь на сообщения медиков.

Отмечается, что трагедия произошла в одной из квартир на Закревского – массив Троещина. Прибывшие по вызову родителей врачи ничем помочь ребенку уже не смогли.

По данному делу проводится расследование.

Напомним, в Одессе на территории детского развлекательного комплекса девятилетняя девочка упала с батута и сломала позвоночник.

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Теги: Киев, ребенок, происшествие, врачи, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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