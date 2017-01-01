В Киеве годовалый ребенок погиб под упавшей мебелью – СМИ

В одной из столичных квартир на массиве Троещина погиб годовалый ребенок. На малыша упала мебель. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.

В Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель. Об этом в четверг, 25 января, сообщает Обозреватель, ссылаясь на сообщения медиков.

Отмечается, что трагедия произошла в одной из квартир на Закревского – массив Троещина. Прибывшие по вызову родителей врачи ничем помочь ребенку уже не смогли.

По данному делу проводится расследование.

Напомним, в Одессе на территории детского развлекательного комплекса девятилетняя девочка упала с батута и сломала позвоночник.