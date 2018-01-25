В Киеве нашли подпольный цех, производивший лекарства

Преступники неоднократно перевозили свой цех, меняя адреса. По оперативной информации полиция узнала о последнем местонахождении подпольного производства и провели там обыски.

В Киеве на Оболони сотрудники правоохранительных органов выявили подпольный цех по производству лекарств, который оборудовали в складском помещении. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Правоохранителям сообщили о работе подпольного цеха несколько месяцев назад.

"На специальном оборудовании злоумышленники закачивали в баллоны технический кислород, который в дальнейшем использовали в медицинских целях в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Установлено, что правонарушители осуществляли свою преступную деятельность в течение трех лет. Преступники неоднократно перевозили свой цех, меняя адреса.

"Однако мы осуществили контрольные закупки и после получения соответствующих санкций провели обыск по последнему адресу", - рассказали в полиции.

Напомним, в Украине задержали банду псевдоврачей, которая за пять лет обманула не менее 1200 доверчивых граждан.