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В Киеве нашли подпольный цех, производивший лекарства

Комментариев: 1
Преступники неоднократно перевозили свой цех, меняя адреса. По оперативной информации полиция узнала о последнем местонахождении подпольного производства и провели там обыски.
Подпольный цех по производству лекарств
Подпольный цех по производству лекарств
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Оболони сотрудники правоохранительных органов выявили подпольный цех по производству лекарств, который оборудовали в складском помещении. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Правоохранителям сообщили о работе подпольного цеха несколько месяцев назад.

"На специальном оборудовании злоумышленники закачивали в баллоны технический кислород, который в дальнейшем использовали в медицинских целях в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Установлено, что правонарушители осуществляли свою преступную деятельность в течение трех лет. Преступники неоднократно перевозили свой цех, меняя адреса.

"Однако мы осуществили контрольные закупки и после получения соответствующих санкций провели обыск по последнему адресу", - рассказали в полиции.

Напомним, в Украине задержали банду псевдоврачей, которая за пять лет обманула не менее 1200 доверчивых граждан.

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Теги: Киев, лекарства, фото, полиция, фальсификации
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лобо    25.01.2018, 22:18
Оценка:  0
Лобо
скажіть. а ніхто не задумався чому "кілька місяців документували діяльність"? це жах- кілька місяців правоохоронці дозволяли злочинцям труїти людей підробними ліками! Чому? дуже цікаво. те саме що спостерігати за серійним маньяком який людей ріже. щоб побільше доказів зібрати. Треба ЗАПОБІГАТИ а не
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