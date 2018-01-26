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Киевским водителям рассылают SMS о превышении скорости

Комментариев: 2
Водителям приходят сообщения о якобы фактах превышения скорости. В полиции SMS пока никак не комментируют.
Водителям приходят странные СМС
Водителям приходят странные СМС
EPA/UPG

В Киеве водителям начали приходить SMS-сообщения о превышении допустимой скорости движения. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

Водители делятся скриншотами таких сообщений в соцсетях.

Сообщение о превышении скорости
Сообщение о превышении скорости
facebook.com/autokiev.info

“Сегодня днем уже от нескольких водителей получили скриншоты сообщений, которые поступили им на мобильники. Поэтому, будьте осмотрительны - не превышайте установленные ограничения скорости“, - предупредили в сообществе.

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В то же время в группе Киев Автомобильный, также сообщили о подобных SMS.

“Представители Патрульной полиции пока никаких официальных комментариев относительно таких сообщений не дают“, – отметили в сообществе, добавив, что SMS сообщают исключительно о факте превышения скорости, без каких-либо требований штрафа.

 
 

Напомним, в Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Теперь максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.

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Теги: автомобили, водитель, ПДД, Сообщение
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    26.01.2018, 01:02
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Вряд ли эти SMS от полиции, у меня сын работает программистом и работает над системой которая будет рассылать такие SMS. Камеры фиксации будут стоять на улицах, передавать сигнал на сервер, а оттуда SMS будут передавать водителям. Пока таких камер мало, телефоны водителей не зарегистрированы.
СтальнаяКрыса    26.01.2018, 01:02
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А так будет хорошо, на счету телефона (Киевстар) будет сумма и с неё будет сниматься деньги за парковку и нарушение ПДД.
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