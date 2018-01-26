Киевским водителям рассылают SMS о превышении скорости
В Киеве водителям начали приходить SMS-сообщения о превышении допустимой скорости движения. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.
Водители делятся скриншотами таких сообщений в соцсетях.
“Сегодня днем уже от нескольких водителей получили скриншоты сообщений, которые поступили им на мобильники. Поэтому, будьте осмотрительны - не превышайте установленные ограничения скорости“, - предупредили в сообществе.
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В то же время в группе Киев Автомобильный, также сообщили о подобных SMS.
“Представители Патрульной полиции пока никаких официальных комментариев относительно таких сообщений не дают“, – отметили в сообществе, добавив, что SMS сообщают исключительно о факте превышения скорости, без каких-либо требований штрафа.
Напомним, в Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Теперь максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.