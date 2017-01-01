В Киеве полиция проверяет ТРЦ Украина после сообщения о минировании
Правоохранители проверяют крупный торговый центр в столице после анонимного звонка о заминировании здания. На месте дежурят автомобили полиции, скорой помощи и спасатели.
Столичная полиция проверяет торгово-развлекательный центр Украина на площади Победы после сообщения о минировании. Об этом вечером 25 января сообщил Киев Оперативный в Facebook.
На видео с места инцидента видно, что вход в здание перекрыт, а по периметру натянута заградительная лента. На месте работают правоохранители и спасатели. Ожидается прибытие кинологов.
На данный момент подробности происшествия неизвестны.
Напомним, в конце декабря 2017 года в нескольких городах Украины были разоблачены шесть телефонных террористов, которые давали ложную информацию о минировании.
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