В Киеве полиция проверяет ТРЦ Украина после сообщения о минировании

Правоохранители проверяют крупный торговый центр в столице после анонимного звонка о заминировании здания. На месте дежурят автомобили полиции, скорой помощи и спасатели.

Столичная полиция проверяет торгово-развлекательный центр Украина на площади Победы после сообщения о минировании. Об этом вечером 25 января сообщил Киев Оперативный в Facebook.

На видео с места инцидента видно, что вход в здание перекрыт, а по периметру натянута заградительная лента. На месте работают правоохранители и спасатели. Ожидается прибытие кинологов.

На данный момент подробности происшествия неизвестны.