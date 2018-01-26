Из солидарности со своей коллегой женщина разделась на морозе.

В Киеве под посольством Чехии протестовала активистка Femen

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В Киеве под посольством Чехии протестовала активистка Femen

В Киеве перед зданием посольства Чехии активистка Femen провела одиночную акцию протеста. Об этом сообщают РИА Новости Украина.

Женщина не побоялась раздеться при морозе -9 градусов. На ее теле по-английски был написан слоган “Земан хромой монстр“.

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Смысл протеста был в том чтобы выразить солидарность со своей коллегой активисткой движения Femen Ангелиной Диаш. Инцидент в Чехии произошел 12 января. Тогда украинская активистка атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге.

Напомним, активистку движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке, 15 января признали виновной в уголовном преступлении и приняли решение ее депорировать.