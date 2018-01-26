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В Киеве под посольством Чехии протестовала активистка Femen

Комментариев: 4
Из солидарности со своей коллегой женщина разделась на морозе.
В Киеве под посольством Чехии протестовала активистка Femen
© rian.com.ua
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В Киеве под посольством Чехии протестовала активистка Femen
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В Киеве перед зданием посольства Чехии активистка Femen провела одиночную акцию протеста. Об этом сообщают РИА Новости Украина.

Женщина не побоялась раздеться при морозе -9 градусов. На ее теле по-английски был написан слоган “Земан хромой монстр“.

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Смысл протеста был в том чтобы выразить солидарность со своей коллегой активисткой движения Femen Ангелиной Диаш. Инцидент в Чехии произошел 12 января. Тогда украинская активистка атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге. 

Напомним, активистку движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке,  15 января признали виновной в уголовном преступлении и приняли решение ее депорировать.

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Теги: Киев, посольство Чехии, протест, активистка, Femen
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Комментариев (4)
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Конфузий    26.01.2018, 13:26
Оценка:  0
Конфузий
Тоже мне - на морозе! Вот японец, для того, чтобы понять "русскую душу", в Оймякконе при -60 в проруби искупался. Вот это я понимаю - на морозе.
Конфузий    26.01.2018, 13:23
Оценка:  0
Конфузий
Акция прошла под девизом: "Кому еще комиссарского тела?!".
Хюндай    26.01.2018, 12:26
Оценка:  +1
Хюндай
Какая морозоустойчивая "*девушка**
Конфузий    26.01.2018, 13:22
Оценка:  0
Конфузий
И полюбила Василиса Прекрасная Морозко. И родила дочку - отморока.
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