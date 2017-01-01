В Киеве троллейбус переломился пополам
На улице Полярной в столице троллейбус №32 во время движения буквально переломился пополам.
На улице Полярной в Киеве троллейбус во время движения буквально переломился пополам. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в группе Жизнь Минского массива в соцсети Facebook.
“На улице Полярной “разыгралась“ гармошка двухсекционного троллейбуса №32, который следовал в сторону площади Шевченка“, - говорится в сообщении.
Всех пассажиров транспорта благополучно эвакуировали.
Напомним, 17 января в Соломенском районе Киева автомобиль BMW врезался в электроопору, на которая держались троллейбусные линии.