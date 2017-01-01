Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве троллейбус переломился пополам

Комментариев: 0
На улице Полярной в столице троллейбус №32 во время движения буквально переломился пополам.
В Киеве во время движения сломался троллейбус
В Киеве во время движения сломался троллейбус
Страница Fаcebook Жизнь Минского массива

На улице Полярной в Киеве троллейбус во время движения буквально переломился пополам. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в группе Жизнь Минского массива в соцсети Facebook.

“На улице Полярной “разыгралась“ гармошка двухсекционного троллейбуса №32, который следовал в сторону площади Шевченка“, - говорится в сообщении.

Всех пассажиров транспорта благополучно эвакуировали.

Напомним, 17 января в Соломенском районе Киева автомобиль BMW врезался в электроопору, на которая держались троллейбусные линии.

Поделись:
Теги: Киев, пассажиры, ЧП, троллейбус, общественный транспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь