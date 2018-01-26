В Киеве Opel залетел под грузовик, погибла пассажирка

Пьяный водитель погубил свою пассажирку.

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела 26 января около 02:00 произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает сайт Информатор.

Автомобиль Opel Kadett ехал в сторону улицы Борщаговской. Легковушка не вписалась в дорогу и въехала под грузовик, припаркованный на бульваре.

Скорость была такой, что от удара у Opel снесло крышу и заднюю часть. Авто развернуло на дороге. Машину разворотило настолько, что она стала похожа на груду металла. Внутри находились три человека. Всех забрала скорая.

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Врачи не смогли спасти жизнь девушке, которой было около 20 лет. Еще один пассажир, 1993 года рождения, лежит в больнице с тяжелыми травмами.

Что касается 35-летнего водителя, то согласно показателям Драгера, он был пьян – тест показал 1,6 промилле алкоголя в крови. В то же время, он не получил серьезных повреждений. Мужчину задержали.

Напомним, в декабре на бульваре Вацлава Гавела, 50 автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Она погибла на месте происшествия.