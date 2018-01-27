В Киеве подростки порезали и расстреляли мужчину

Конфликт возник после того, как мужчина заступился в автобусе за кондуктора, которого оскорбляли подростки. Спор впоследствии перерос в драку на улице со стрельбой.

Полиция задержала двух несовершеннолетних и 20-летнего молодого человека по подозрению в нападении и ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной полиции.

"Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили ребята за то, что он сделал им замечание", - сказано в сообщении.

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Спор впоследствии перерос в драку на улице.

В конце концов один из молодых людей достал оружие и дважды выстрелил в оппонента.

Пострадавший начал убегать от них в сторону станции метро "Минская", но один из молодых людей догнал его и ударил ножом в живот.

После этого злоумышленники скрылись.

Дежуривший на станции метро полицейский вызвал врачей, а сам начал поиски преступников.

По предварительному заключению врачей, у пострадавшего уроженца Винницкой области 2 проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали нападавших в заведении быстрого питания недалеко от места преступления.

Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения.

Двое несовершеннолетних находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции.

Совершеннолетний подозреваемый также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Следственным отделом открыто сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, в Николаеве конфликт в маршрутке перерос в драку с применением ножа, в результате которой был ранен мужчина.