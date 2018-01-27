Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве подростки порезали и расстреляли мужчину

Комментариев: 1
Конфликт возник после того, как мужчина заступился в автобусе за кондуктора, которого оскорбляли подростки. Спор впоследствии перерос в драку на улице со стрельбой.
Нападавших задержала полиция
Нападавших задержала полиция
kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала двух несовершеннолетних и 20-летнего молодого человека по подозрению в нападении и ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной полиции.

"Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили ребята за то, что он сделал им замечание", - сказано в сообщении.

Спор впоследствии перерос в драку на улице.

В конце концов один из молодых людей достал оружие и дважды выстрелил в оппонента.

Пострадавший начал убегать от них в сторону станции метро "Минская", но один из молодых людей догнал его и ударил ножом в живот.

После этого злоумышленники скрылись.

Дежуривший на станции метро полицейский вызвал врачей, а сам начал поиски преступников.

По предварительному заключению врачей, у пострадавшего уроженца Винницкой области 2 проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали нападавших в заведении быстрого питания недалеко от места преступления.

Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения.

Двое несовершеннолетних находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции.

Совершеннолетний подозреваемый также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Следственным отделом открыто сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, в Николаеве конфликт в маршрутке перерос в драку с применением ножа, в результате которой был ранен мужчина. 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, стрельба, полиция, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
doc1    27.01.2018, 00:31
Оценка:  0
doc1
...нет слов! Во всем виноваты МУСОРА Аваковские! Они кроме как лохотронить бабок за сигареты ничего не хотят делать!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь