В Киеве подростки порезали и расстреляли мужчину
Полиция задержала двух несовершеннолетних и 20-летнего молодого человека по подозрению в нападении и ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной полиции.
"Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили ребята за то, что он сделал им замечание", - сказано в сообщении.
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Спор впоследствии перерос в драку на улице.
В конце концов один из молодых людей достал оружие и дважды выстрелил в оппонента.
Пострадавший начал убегать от них в сторону станции метро "Минская", но один из молодых людей догнал его и ударил ножом в живот.
После этого злоумышленники скрылись.
Дежуривший на станции метро полицейский вызвал врачей, а сам начал поиски преступников.
По предварительному заключению врачей, у пострадавшего уроженца Винницкой области 2 проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота.
Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Правоохранители задержали нападавших в заведении быстрого питания недалеко от места преступления.
Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения.
Двое несовершеннолетних находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции.
Совершеннолетний подозреваемый также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.
Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.
Следственным отделом открыто сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
Напомним, в Николаеве конфликт в маршрутке перерос в драку с применением ножа, в результате которой был ранен мужчина.