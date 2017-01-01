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Киевлян предупредили о тумане и гололеде

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В столице 27 января местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. В воскресенье на дорогах местами удержится гололедица.
Жителей Киева предупредили о тумане и гололеде
Жителей Киева предупредили о тумане и гололеде
Сайт города Киева

На дорогах Киева в субботу, 27 января, местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным ведомства, в столице в воскресенье, 28 января, на дорогах местами удержится гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на выходных 27 и 28 января ожидается потепление – столбики термометров будут показывать выше нуля.

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Теги: Киев, погода, КГГА, туманность, туман, гололед, Гидрометцентр, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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