В прошлом году в Киеве насчитали больше 1700 незаконных МАФов

В Киевводоканале утверждают, что незаконные МАФы мешают устранять аварии и угрожаю жизни людей.

В 2017 году в Киеве обнаружили 1732 незаконных МАФов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Из них 1239 были в охранных зонах водопроводного хозяйства, а 493 - в зонах канализационного хозяйства.



Сотрудники Киевводоканала демонтировали или перенесли около 90 таких сооружений.



В Киевводоканале подчеркивают, что МАФы не только мешают быстрому реагированию на аварии, но и угрожают жизни людей.

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