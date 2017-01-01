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В прошлом году в Киеве насчитали больше 1700 незаконных МАФов

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В Киевводоканале утверждают, что незаконные МАФы мешают устранять аварии и угрожаю жизни людей.
В прошлом году в Киеве насчитали больше 1700 незаконных МАФов

В 2017 году в Киеве обнаружили 1732 незаконных МАФов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из них 1239 были в охранных зонах водопроводного хозяйства, а 493 - в зонах канализационного хозяйства.

Сотрудники Киевводоканала демонтировали или перенесли около 90 таких сооружений.

В Киевводоканале подчеркивают, что МАФы не только мешают быстрому реагированию на аварии, но и угрожают жизни людей. 

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Источник: Liga.net

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