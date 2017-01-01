В прошлом году в Киеве насчитали больше 1700 незаконных МАФов
В Киевводоканале утверждают, что незаконные МАФы мешают устранять аварии и угрожаю жизни людей.
В 2017 году в Киеве обнаружили 1732 незаконных МАФов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Из них 1239 были в охранных зонах водопроводного хозяйства, а 493 - в зонах канализационного хозяйства.
Сотрудники Киевводоканала демонтировали или перенесли около 90 таких сооружений.
В Киевводоканале подчеркивают, что МАФы не только мешают быстрому реагированию на аварии, но и угрожают жизни людей.
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