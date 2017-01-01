В Киеве в автобусе скончался мужчина – СМИ

Погибшим якобы оказался водитель того же автопарка, следовавший на работу. Он находился в кабине автобуса вместе с водителем, который был за рулем.

В Киеве в городском автобусе №32 во время движения умер человек. Об этом в субботу, 27 января, сообщает 112 Украина со ссылкой на очевидца-пассажира.

По его словам, инцидент произошел около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Утверждается, что погибшим оказался водитель того же автопарка, следовавший на работу. Он находился в кабине автобуса вместе с водителем.

"Во время движения водитель автобуса вдруг громко постучал в дверь кабины и позвал из салона женщину-кондуктора. Остановившись на остановке "Ул. Мостицкая", водитель и несколько пассажиров автобуса вынесли из кабины человека на вид лет 55-60, уложили на лавку остановки. Водитель сразу же вызвал скорую. До её приезда один из пассажиров – юный парень – пытался оказать медпощь, пассажиры остановили полицию", – рассказал очевидец.

Скорая приехала через несколько минут. После манипуляций врачи констатировали смерть.

Пассажиров забрал следующий автобус.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве на улице Жилянской наши мертвого мужчину. На вид ему было около 30 лет. Рядом с телом лежала бутылка алкогольного энергетика.

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