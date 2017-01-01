Кабина фуры оторвалась. На фото видны сгоревшие автомобили. По неподтвержденной информации, есть жертвы.

ДТП на Заболотного: фото с места жуткой автокатастрофы

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ДТП на Заболотного: фото с места жуткой автокатастрофы

В Киеве 28 января на Академика Заболотного из-за фуры сгорели несколько автомобилей. Количество пострадавших уточняют, на место съехались несколько карет скорой помощи, пожарные ликвидируют последствия.

По некоторым данным, фура выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку, после чего загорелась и воспламенила стоявшие рядом автомобили.

По другой версии, водитель фуры уснул и въехал в столб.

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Как передает корреспондент Страны, трасса в сторону Обухова перекрыта, образовалась огромная пробка. “В кузове фуры лежал огромный металлический вал, и когда фуру вынесло на встречку, этот груз ударился в кабину и оторвал ее от фуры“, - передает он.

Ранее в Киеве на съезде с моста Audi залетела под фуру.