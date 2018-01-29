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Столетие боя под Крутами: в Киеве воспроизведут бой за Арсенал

Комментариев: 1
Реконструкция состоится 29 января, возле столичного метро Арсенальная.
Столетие боя под Крутами: в Киеве воспроизведут бой за Арсенал

В столице Украины 29 января состоится историческая реконструкция боя за завод Арсенал, с которого началось Январское восстание 1918 года. Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти (ИНП).

Событие приурочено к столетию боя под Крутами.

"29 января в Киеве на историческом месте, состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе Арсенал. Актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что после реконструкции будет традиционное факельное шествие от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

Начало мероприятий в 18:30 у метро Арсенальная.


Январское восстание (в некоторых источниках Январский мятеж) - вооруженное выступление в Киеве 29 января - 4 февраля 1918 года, организованное Киевским комитетом большевистской партии против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики во время наступления войск советской России на Киев. Восстание продолжалось семь дней и ускорило падение власти Центральной Рады в Киеве.

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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
Dimitrrr    29.01.2018, 00:19
Оценка:  +4
Dimitrrr
Расстрелы тоже будут?
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