Киев хочет ограничить въезд фурам

В связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу в течение ближайших дней.

В Киеве в связи с ухудшением погодных условий въезд большегрузного транспорта в столице могут ограничить. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) вечером в воскресенье, 28 января.

"В течение 28 - 29 января въезд большегрузного транспорта в столице могут ограничить из-за ухудшения погодных условий. Решение об ограничениях будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчистке автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА. Там также попросили киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Как сообщалось, в Украину идет потепление, но оно будет сопровождаться порывистым ветром, дождем и мокрым снегом.