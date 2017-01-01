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В квартире многоэтажки в Киеве произошел пожар: погиб человек

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Спасатели обнаружили хозяина квартиры без признаков жизни.
В квартире многоэтажки в Киеве произошел пожар: погиб человек

В воскресенье, 28 января, в Киеве произошел пожар в жилом многоэтажном доме по улице Гната Юры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погиб один человек - хозяин квартиры. Его обнаружили во время ликвидации пожара без явных признаков жизни. Спасли двух человек. Еще десять эвакуировали из дома.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Пожар ликвидировали меньше, чем за 40 минут. 

Причины возгорания установит следствие.

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Источник: Liga.net

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