Киевлян предупреждают о гололедице

29 января в Киеве ожидается возникновение гололедицы на автодорогах и пешеходных зонах. Температура воздуха в столице в течение дня будет около нуля.

В понедельник, 29 января, в Киеве ожидается гололедица и порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

На понедельник в Киеве синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и порывы ветра, температура воздуха в течение дня будет около нуля.

В КГГА отмечают, что в связи с резким ухудшением погодных условий киевлянам рекомендуется на период усиления ветра плотно закрывать окна, убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.





В Украине обесточены 16 населенных пунктов На улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.