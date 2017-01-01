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Киевлян предупреждают о гололедице

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29 января в Киеве ожидается возникновение гололедицы на автодорогах и пешеходных зонах. Температура воздуха в столице в течение дня будет около нуля.
Гололед
Гололед
Getty Images
 
В понедельник, 29 января, в Киеве ожидается гололедица и порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.
 
На понедельник в Киеве синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и порывы ветра, температура воздуха в течение дня будет около нуля.
 
В КГГА отмечают, что в связи с резким ухудшением погодных условий киевлянам рекомендуется на период усиления ветра плотно закрывать окна, убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. 
 
На улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

В Украине обесточены 16 населенных пунктов
 
Ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, но оно будет сопровождаться порывистым ветром, дождем и мокрым снегом.
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Теги: Киев, гололед, прогноз погоды, непогода
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Источник: korrespondent.net

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