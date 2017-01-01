В Киеве возле метро Берестейская застрелили человека

Еще один человек получил ранения.

Читай также: На Оболони прострелили ноги мужчине, защищавшему кондуктора

В Киеве 29 января посреди бела дня произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Фейсбуке dtp.kiev.ua в прямом эфире. Впоследствии эту информацию подтвердила пресс-служба столичной полиции.

На улице Лагерной убили мужчину Оксана Блищик

На данный момент известно только то, что стрельба произошла возле станции метро Берестейкая, в возле торговых палаток и “лотерейного“ заведения.

На месте работают криминалисты, подробности озвучат позже.

“Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин“, - заявили в полиции.

По неподтвержденным данным, мужчину подстрелили в зале игровых автоматов, и еще живого вынесли на улицу для оказания первой помощи, однако скорая ехала почти полчаса и за это время пострадавший скончался от потери крови.

Обновление

Спикер полиции Оксана Блищик уточнила, что в помещении Национальной лотереи находилось пять охранников из частной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка, прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черном разбежались. Этих людей ищут.

Напомним, 24 января В Соломенском районе произошел конфликт между соседями, который закончился стрельбой.